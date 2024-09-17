Кудерметова вышла в четвертьфинал парного турнира в Сеуле

Сегодня, 12:50
Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хао Чин вышли в четвертьфинал парного турнира в Сеуле.
Теннисистки в двух сетах матча первого круга победили дуэт Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания) — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 19 минут.
Соперницами Кудерметовой и Хао Чин станут победительницы встречи Марта Костюк (Украина)/Габриэла Русе (Румыния) — Виктория Томова (Болгария)/Макото Ниномия (Япония).
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Чань Хао Чин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 1) — Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — 6:4, 6:2