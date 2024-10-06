Кудерметова и Хаочин проиграли Эррани и Паолини в финале парного турнира в Пекине

Сегодня, 13:16
Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин проиграли в финале парного турнира в Пекине.
В матче за титул теннисистки уступили итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини в двух сетах — 4:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 30 минут.
Кудерметова и Хаочин реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. Эррани и Паолини — 7 из 15.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 5) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — 6:4, 6:4