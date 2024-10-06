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Сегодня, 13:16

Кудерметова и Хаочин проиграли Эррани и Паолини в финале парного турнира в Пекине

Руслан Минаев
Вероника Кудерметова и Чань Хаочин.
Фото Reuters
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Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин проиграли в финале парного турнира в Пекине.

В матче за титул теннисистки уступили итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини в двух сетах — 4:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 30 минут.

Кудерметова и Хаочин реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. Эррани и Паолини — 7 из 15.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 5) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — 6:4, 6:4

Теннис
Вероника Кудерметова
Сара Эррани
Ясмин Паолини

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