Кудерметова и Хаочин вышли в полуфинал парного турнира в Берлине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин обыграли американку Николь Меличар и Эллен Перес из Австралии в четвертьфинале турнира в Берлине в парном разряде.

Матч длился 1 час 53 минуты и завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 10:8 в пользу Кудерметовой и Хаочин. Их соперницы по полуфиналу определятся позднее.

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 1) — 6:7 (5:7), 6:3, 10:8