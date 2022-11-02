Кудерметова и Мертенс обыграли Остапенко и Киченок в группе Итогового турнира WTA

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграли украинку Людмилу Киченок и латвийку Елену Остапенко.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 10:6. На счету победительниц 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем матче Кудерметова и Мертенс встретятся с парой Джулиана Олмос/Габриэла Дабровски (Мексика/Канада).

Форт-Уэрт (США)

Турнир WTA WTA Finals Fort Worth

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Пэм Шрайвер

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5) — 3:6, 6:1, 10:6