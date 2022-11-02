Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 01:05

Кудерметова и Мертенс обыграли Остапенко и Киченок в группе Итогового турнира WTA

Сергей Разин
корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
Telegram Новости

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграли украинку Людмилу Киченок и латвийку Елену Остапенко.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 10:6. На счету победительниц 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем матче Кудерметова и Мертенс встретятся с парой Джулиана Олмос/Габриэла Дабровски (Мексика/Канада).

Форт-Уэрт (США)

Турнир WTA WTA Finals Fort Worth

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Пэм Шрайвер

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5) — 3:6, 6:1, 10:6

Вероника Кудерметова
0
Читайте также
Стал свидетелем убийства и ходил по улице с ножом. Жуткий соперник Бивола
Попытка МОК «забыть» о великих советских гимнастках вызвала скандал. Исторический ляп
В Болгарии возмутились нежеланием украинских беженцев съезжать из отелей у моря
Песков заявил, что в указе о завершении призыва в рамках частичной мобилизации нет нужды
Военные РФ продвинулись вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Чесноков: «Даже не представляю, что против Свентек может предпринять Касаткина»