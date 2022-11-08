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Сегодня, 04:24

Кудерметова и Мертенс стали победительницами Итогового турнира WTA

Сергей Разин
корреспондент
Элисе Мертенс и Вероника Кудерметова.
Фото Jimmie 48
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс в финале Итогового турнира WTA в парном разряде обыграли чешскую пару Барбору Крейчикову и Катержину Синякову.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 11:9. На счету победительниц 2 эйса, 5 двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Для Кудерметовой и Мертенс это третий совместный титул в парном разряде. Ранее они побеждали на турнирах в Стамбуле и Дубае. Также Кудерметова и Мертенс впервые стали победительницами Итогового турнира WTA.

Форт-Уэрт (США)

Турнир WTA WTA Finals Fort Worth

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 1) — 6:2, 4:6, 11:9

Вероника Кудерметова
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