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Сегодня, 19:33

Кудерметова и Потапова не смогли выйти в финал парного турнира в Штутгарте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова не смогли выйти в финал парного турнира в Штутгарте.

В полуфинале девушки проиграли американке Николь Меличар и мексиканке Джулиане Олмос со счетом 4:6, 6:7 (2:7).

В финале Меличар и Олмос сыграют с Дезайри Кравчук и Деми Схурс (США/Нидерланды).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Николь Меличар/Джулиана Олмос (США/Мексика, 3) — Вероника Кудерметова/Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 7:6 (7:2)

Теннис
Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
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