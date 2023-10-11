Кудерметова и Самсонова одержали победу на старте парного турнира в Чжэнчжоу

Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли в следующий раунд парного турнира в Чжэнчжоу.

В первом круге они обыграли американку Дезайри Кравчук и нидерландку Деми Схурс со счетом 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

Следующими соперницами россиянок станут Тимеа Бабош и Людмила Киченок (Венгрия/Украина).

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 2) — 6:1, 6:2