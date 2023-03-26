Кудерметова и Самсонова проиграли Киченок и Остапенко во втором круге турнира в Майами

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира WTA в Майами (США).

Во втором круге россиянки уступили Людмиле Киченок из Украины и Елене Остапенко из Латвии в двух сетах — 6:7 (4:7), 6:7 (3:7).

В четвертьфинале Киченок и Остапенко встретятся с победителем матча Лейла Фернандес/Тэйлор Таунсенд (Канада/США) — Беатрис Хаддад Майя/Джулиана Олмос (Бразилия/Мексика, 7).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 3) — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)