Кудерметова и Самсонова улучшили свои позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в женском одиночном разряде.

Россиянка Вероника Кудерметова поднялась с 13-го места на 12-е, а Людмила Самсонова стала 22-й. Дарья Касаткина сохранила 11-ю строчку в рейтинге, а Екатерина Александрова осталась на 21-м месте.

В первой десятке рейтинга WTA произошли изменения. Эстонка Анетт Контавейт обошла испанку Паулу Бадосу и стала третьей ракеткой мира, а белоруска Арина Соболенко поднялась на пятое место, обогнав американку Джессику Пегулу.

Лидером женского рейтинга по прежнему остается 21-летняя полька Ига Свентек.

Рейтинг WTA от 3 октября:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 180 очков

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4885

3 (4). Анетт Контавейт (Эстония) — 4010

4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 3934

5 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3470

6 (5). Джессика Пегула (США) — 3447

7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3355

8 (8). Коко Гауфф (США) — 3047

9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3025

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2930

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2895

12 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2561...

21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 1975...

22 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 1937...

51 (48). Анастасия Потапова (Россия) — 1031...

58 (52). Анна Калинская (Россия) — 971...

103 (90). Варвара Грачева (Россия) — 649.