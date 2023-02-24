Кудерметова и Самсонова вышли в финал парного разряда на турнире в Дубае

Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова нанесли поражение Людмиле Киченок из Украины и Елене Остапенко из Латвии в полуфинале парных соревнований в Дубае. Встреча закончилась победой российской пары в двух сетах — 7:5, 6:2. Матч продлился 1 час 26 минут. Дубай (ОАЭ) Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Полуфинал Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 2) — 7:5, 6:2