Кудерметова и Самсонова вышли в полуфинал парного турнира в Дубае

Сегодня, 16:10
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в четвертьфинале турнира в Дубае обыграла канадку Лейлу Фернандес и американку Бетани Маттек-Сэндз.
Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершился со счетом 7:5, 7:5. На счету россиянок один эйс и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В полуфинале Кудерметова и Самсонова встретятся с победительницей матча Ян Чжаосюань/Вера Звонарева (Китай/Россия) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Лейла Фернандес/Бетани Маттек-Сэндз (Канада/США) — 7:5, 7:5