Кудерметова победила Касаткину и вышла в четвертый круг турнира в Брисбене

Российская теннисистка Полина Кудерметова обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину в третьем круге турнира серии WTA 500 в Брисбене — 1:6, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Кудерметова сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 возможных. На счету Касаткиной 2 эйса, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18. В четвертом круге первенства Кудерметова встретится с представительницей США Эшлин Крюгер. Брисбен (Австралия) Турнир WTA Brisbane International presented by Evie Призовой фонд 1 520 600 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Полина Кудерметова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия, 3) — 1:6, 6:2, 7:5