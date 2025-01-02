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Сегодня, 08:12

Кудерметова победила Касаткину и вышла в четвертый круг турнира в Брисбене

Даниил Аршавский
Полина Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Полина Кудерметова обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину в третьем круге турнира серии WTA 500 в Брисбене — 1:6, 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Кудерметова сделала 2 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 возможных. На счету Касаткиной 2 эйса, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В четвертом круге первенства Кудерметова встретится с представительницей США Эшлин Крюгер.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Полина Кудерметова (Россия) — Дарья Касаткина (Россия, 3) — 1:6, 6:2, 7:5

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Теннис
Дарья Касаткина
Полина Кудерметова
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