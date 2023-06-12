Кудерметова на отказе американки Риск вышла во 2-й круг турнира в Хертогенбосе

Сегодня, 13:16
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла американку Элисон Риск в первом круге турнира в Хертогенбосе.
В первом сете Кудерметова обыграла соперницу со счетом 6:3, во второй партии при счете 3:0 в пользу россиянки Риск взяла медицинский перерыв, после чего отказалась от продолжения матча.
В следующем круге Кудерметова сыграет с победительницей матча Исалин Бонавантюр (Бельгия) — Кэрол Чжао (Канада).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Элисон Риске (США) — 6:3, 3:0 отказ 2-го игрока