Кудерметова не смогла пройти во второй круг турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге турнира в Монтеррее уступила аргентинке Марии Лурдес Карле со счетом 6:1, 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 55 минут. На счету 27-летней россиянки 4 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15. Во втором круге Карле встретится с победительницей матча Хлоэ Паке (Франция) — Лулу Сун (Новая Зеландия). Монтеррей (Мексика) Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024 Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Мария Карле (Аргентина) — Вероника Кудерметова (Россия, 8) — 1:6, 7:5, 6:4