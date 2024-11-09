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Сегодня, 00:12

Кудерметова не смогла выйти в финал парного итогового турнира WTA

Сергей Разин
корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с Чань Хаочин из Тайваня в полуфинале парного итогового турнира WTA уступила чешке Катержине Синяковой и американке Тэйлор Таунсенд.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут и завершилась со счетом 0:6, 6:7 (5:7). На счету Кудерметовой и Хаочин 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В финале Синякова и Таунсенд встретятся с канадкой Габриэлой Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 8) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — 6:0, 7:6 (7:5)

Вероника Кудерметова

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