Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира в Сан-Диего

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Сан-Диего. В двух сетах она уступила американке Софии Кенин — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 26 минут. 26-летняя россиянка 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету 24-летней американки 2 подачи навылет и 3 реализованных из 5 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Кенин будет соотечественница Кэти Волынец.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

София Кенин (США, WC) — Вероника Кудерметова (Россия, 6) — 6:4, 6:4