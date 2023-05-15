Кудерметова обыграла Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

15 мая, 16:24
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Риме (Италия).
В матче 1/8 финала она обыграла Марию Боузкову из Чехии — 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Кудерметова сделала 2 эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Боузковой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 нереализованный брейк-пойнт.
В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Мария Боузкова (Чехия, 27) — 6:2, 6:2