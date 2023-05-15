Кудерметова обыграла Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Риме (Италия).

В матче 1/8 финала она обыграла Марию Боузкову из Чехии — 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Кудерметова сделала 2 эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Боузковой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 нереализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Мария Боузкова (Чехия, 27) — 6:2, 6:2