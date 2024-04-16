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Сегодня, 00:42

Кудерметова обыграла Крейчикову в первом круге турнира в Штутгарте

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге турнира в Штутгарте обыграла чешку Барбору Крейчикову со счетом 5:7, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 8 минут. На счету 26-летней россиянки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге Кудерметова встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 5:7, 6:4, 6:4

Вероника Кудерметова
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