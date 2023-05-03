Кудерметова обыграла Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Сегодня, 16:17
Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над американкой Джессикой Пегулой (6:4, 0:6, 6:4) в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания). Продолжительность встречи составила 2 часа и 1 минуту.
26-летняя россиянка реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов и выполнила три эйса. На счету 29-летней Пегулы — 7 реализованных брейк-пойнтов из 12 при 4 эйсах.
Следующей соперницей 26-летней спортсменки в 1/2 «Мастерса» станет победительница пары Ига Свентек (Польша, 1) — Петра Мартич (Хорватия, 27).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:4, 0:6, 6:4