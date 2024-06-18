Кудерметова обыграла Самсонову на турнире в Берлине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила соотечественницу Людмилу Самсонову в первом круге турнира в Берлине — 3:6, 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 18 минут.

Кудерметова сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Самсоновой 11 подач навылет, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге россиянка сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия) — 3:6, 6:4, 6:4