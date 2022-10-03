Кудерметова опустилась на 10-е место в чемпионской гонке WTA

Сегодня, 08:37
На сайте WTA опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки.
Россиянка Вероника Кудерметова опустилась с девятого на 10-е место. В гонке ее обогнала греческая теннисистка Мария Саккари.
В первой десятке рейтинга больше никаких изменений не произошло. Россиянка Дарья Касаткина сохранила седьмое место. Лидирует полька Ига Свентек, второе место занимает Онс Жабер из Туниса.
Людмила Самсонова находится на 19-й позиции, а Екатерина Александрова — на 20-й.
Чемпионская гонка WTA от 3 октября:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9560
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4496
3 (3). Джессика Пегула (США) — 3232
4 (4). Кори Гауфф (США) — 2983
5 (5). Каролина Гарсия (Франция) — 2896
6 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2871
7 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2831
8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2661
9 (10). Мария Саккари (Греция) — 2537
10 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2497
19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1806...
20 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1755...
43 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1017...
61 (61). Анна Калинская (Россия) — 671.