Кудерметова опустилась на 10-е место в чемпионской гонке WTA

На сайте WTA опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки.

Россиянка Вероника Кудерметова опустилась с девятого на 10-е место. В гонке ее обогнала греческая теннисистка Мария Саккари.

В первой десятке рейтинга больше никаких изменений не произошло. Россиянка Дарья Касаткина сохранила седьмое место. Лидирует полька Ига Свентек, второе место занимает Онс Жабер из Туниса.

Людмила Самсонова находится на 19-й позиции, а Екатерина Александрова — на 20-й.

Чемпионская гонка WTA от 3 октября:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9560

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4496

3 (3). Джессика Пегула (США) — 3232

4 (4). Кори Гауфф (США) — 2983

5 (5). Каролина Гарсия (Франция) — 2896

6 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2871

7 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2831

8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2661

9 (10). Мария Саккари (Греция) — 2537

10 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2497

19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1806...

20 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1755...

43 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1017...

61 (61). Анна Калинская (Россия) — 671.