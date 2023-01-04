Кудерметова победила Андрееску и прошла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге спортсменка выиграла у Бьянки Андрееску из Канады в двух сетах — 6:4, 6:0.

В четвертьфинале Кудерметова встретится с победителем матча Елена Остапенко (Латвия, 7) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния).

Кудерметова осталась единственной представительницей России на турнире — сегодня, 4 января другая россиянка Людмила Самсонова уступила Арине Соболенко из Белоруссии.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 826 837 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 4) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:4, 6:0