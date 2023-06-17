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Сегодня, 15:07

Кудерметова победила Грунчакову и сыграет с Александровой в финале турнира в Хертогенбосе

Россиянки Кудерметова и Александрова встретятся в финале турнира в Хертогенбосе
Иван Торопцев
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

В полуфинале спортсменка победила словачку Викторию Грунчакову в двух сетах — 6:3, 6:2.

В финале Кудерметова встретится с другой представительницей России, Екатериной Александровой, которая ранее обыграла белоруску Александру Соснович (6:1, 7:6 (7:1)).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Виктория Грунчакова (Словакия) — 6:3, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
Екатерина Александрова
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