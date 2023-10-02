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Сегодня, 09:10

Кудерметова поднялась на 16-е место в рейтинге WTA, Шнайдер стала 63-й

Ана Горшкова
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Топ-10 рейтинга остался без изменений. Первой ракеткой мира является Арина Соболенко (Белоруссия), второе место занимает полька Ига Свентек, а третье — Кори Гауфф (США).

Россиянка Вероника Кудерметова, которая выиграла турнир в Токио, поднялась с 19-й строчки на 16-ю.

Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина, которая занимает 13-е место. Свои позиции в мировом рейтинге сохранили Людмила Самсонова (22-я), Анастасия Потапова (27-я) и Элина Аванесян (68-я).

Россиянка Екатерина Александрова поднялась с 21-го места на 20-е, Анастасия Павлюченкова — с 86-го на 62-е, а Диана Шнайдер — с 85-й позиции на 63-ю.

Теннис
Вероника Кудерметова
Диана Шнайдер
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