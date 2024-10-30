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Сегодня, 20:58

Полина Кудерметова отдала сопернице только два гейма на старте турнира в Мериде

Алина Савинова
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Российская теннисистка Полина Кудерметова обыграла аргентинку Надю Подороску в первом круге турнира в Мериде — 6:1, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час 4 минуты. Кудерметова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15.

Следующей соперницей россиянки станет Варвара Лепченко, представляющая США.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Полина Кудерметова (Россия) — Надя Подороска (Аргентина, 2) — 6:1, 6:1

Теннис
Полина Кудерметова

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