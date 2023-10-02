Кудерметова после победы в Токио поднялась на 15-е место в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова улучшила позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).

Кудерметова поднялась с 17-й на 15-ю строчку после победы в турнире в Токио. Она обошла соотечественницу Дарью Касаткину, которая опустилась на 16-е место.

Екатерина Александрова и Анастасия Потапова сохранили свои позиции в чемпионской гонке, а Людмила Самсонова поднялась с 21-го места на 19-е.

В Итоговый турнир WTA уже отобрались Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Ига Свентек и Кори Гауфф. Еще четыре участницы определятся позднее.

Итоговый турнир WTA пройдет в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября. Прошлой победительницей является француженка Каролин Гарсия.