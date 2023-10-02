Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:41

Кудерметова после победы в Токио поднялась на 15-е место в чемпионской гонке WTA

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Вероника Кудерметова улучшила позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).

Кудерметова поднялась с 17-й на 15-ю строчку после победы в турнире в Токио. Она обошла соотечественницу Дарью Касаткину, которая опустилась на 16-е место.

Екатерина Александрова и Анастасия Потапова сохранили свои позиции в чемпионской гонке, а Людмила Самсонова поднялась с 21-го места на 19-е.

В Итоговый турнир WTA уже отобрались Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Ига Свентек и Кори Гауфф. Еще четыре участницы определятся позднее.

Итоговый турнир WTA пройдет в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября. Прошлой победительницей является француженка Каролин Гарсия.

Теннис
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
2
0
Читайте также
ЦСКА дома обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче РПЛ
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче 10-го тура РПЛ
МИД Сирии заявил о начале перехода к многополярному миру
ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО и три кассетных боеприпаса по Горловке
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в Тобольске
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Звонарева проиграла Ван Синьюй в первом круге турнира в Пекине