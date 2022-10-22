Кудерметова после поражения от Саккари не смогла пробиться на Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в четверьтфинале турнира в Гвадалахаре уступила Марии Саккари из Греции (1:6, 7:5, 4:6).

После этого поражения Кудерметова не смогла пробиться на Итоговый турнир WTA. Последнюю путевку завоевала Саккари.

В Итоговом турнире WTA примут участие Ига Свентек (Польша), Онс Жабер (Тунис), Джессика Пегула (США), Кори Гауфф (США), Арина Соболенко (Белоруссия), Дарья Касаткина (Россия) и Мария Саккари (Греция).

Турнир пройдет в США с 31 октября по 7 ноября.