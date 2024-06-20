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Сегодня, 13:48

Кудерметова проиграла Рыбакиной на турнире в Берлине

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила Елене Рыбакиной из Казахстана во втором круге турнира в Берлине — 4:6, 5:7.

Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Кудерметова сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету Рыбакиной 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге Рыбакина сыграет с Викторией Азаренко (Белоруссия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Вероника Кудерметова (Россия, Q) — 6:4, 7:5

Теннис
Вероника Кудерметова
Елена Рыбакина
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