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Сегодня, 07:06

Кудерметова проиграла Томовой на турнире в Токио

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила Виктории Томовой из Болгарии в первом круге турнира в Токио — 6:7 (3:7), 3:6.

Игра продолжалась 1 час 56 минут.

Кудерметова сделала 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Томова сыграет с другой россиянкой Дианой Шнайдер (Россия, 6).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Томова (Болгария) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:6 (7:3), 6:3

Теннис
Вероника Кудерметова

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