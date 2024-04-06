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Сегодня, 03:37

Кудерметова проиграла в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в Чарльстоне. В двух сетах она проиграла Марии Саккари из Греции — 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. 26-летняя россиянка дважды подала навылет и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 5).

Следующей соперницей Саккари будет американка Дэниэлл Коллинз, обыгравшая Элисе Мертенс из Бельгии.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Саккари (Греция, 3) — Вероника Кудерметова (Россия, 9) — 6:2, 6:4

Дэниэлл Коллинз (США) - Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/charleston/2024/
Теннис
Вероника Кудерметова
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