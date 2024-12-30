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Сегодня, 09:32

Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Брисбене

Камила Абдурахманова
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение в матче первого круга турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, уступив американке Пейтон Стирнс.

Встреча закончилась со счетом 2:6, 3:6. Игра длилась 1 час 30 минут. Это был первый матч для обеих спортсменок в новом сезоне.

Во втором раунде турнира соперницей Стирнс станет еще одна россиянка — Дарья Касаткина, которая была посеяна под третьим номером.

Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Пейтон Стирнс (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:3


Следующий соперник
Дарья Касаткина (Россия, 3)

2
Теннис
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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