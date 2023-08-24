Кудерметова проиграла во втором круге турнира в Кливленде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение во втором круге турнира в Кливленде. В двух сетах она проиграла Саре Соррибес Тормо из Испании.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. 26-летняя испанка допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету 26-летней россиянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Следующая соперница Соррибес Тормо определится в матче Татьяна Мария (Германия) — Лейла Фернандес (Канада).

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия, 3, WC) — 6:4, 6:1