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22 марта, 05:54

Кудерметова проиграла во втором круге турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото AFP
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг турнирв Майами. В двух сетах она проиграла китаянке Ван Синьюй — 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 28 минут. 26-летняя россиянка один раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Кудерметовой будет американка Мэдисон Кис.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ван Синьюй (Китай) — Вероника Кудерметова (Россия, 16) — 6:3, 6:2

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Катержина Синякова (Чехия) — 4:6, 6:3, 1:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Вероника Кудерметова
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