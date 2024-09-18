Кудерметова обыграла Самсонову и вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Сеуле обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету 27-летней Кудерметовой 2 подачи навылет, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. У 25-летней Самсоновой 5 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Ранее Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал, обыграл Екатерину Александрову.

В четвертьфинале Кудерметова встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Виктория Томова (Болгария).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 2) — 6:4, 6:2