Шнайдер обыграла Кудерметову и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Диана Шнайдер в первом круге турнира в Штутгарте обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счетом 5:7, 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. На счету 21-летней Шнайдер эйс, 3 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. У 27-летней Кудерметовой 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Шнайдер встретится с Элисе Мертенс из Бельгии.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия, 8) — Вероника Кудерметова (Россия, Q) — 5:7, 6:2, 6:3