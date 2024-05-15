Кудерметова снялась с матча второго круга парного турнира в Риме

Сегодня, 15:13
Россиянка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня завершили выступления в парном турнире в Риме.
В среду, 15 мая, спортсменки отказались принимать участие в матче второго круга против китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай в связи с косметической процедурой на глазу Хаочин. Спортсменке удалили халязион — ячмень.
В следующем раунде представительницы Китая сыграют против дуэта Си Сувэй (Тайвань)/Элисе Мертенс (Бельгия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 9) — 0:0 отказ 2-й пары