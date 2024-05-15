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Сегодня, 15:13

Кудерметова снялась с матча второго круга парного турнира в Риме

Владислав Корегин
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Россиянка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня завершили выступления в парном турнире в Риме.

В среду, 15 мая, спортсменки отказались принимать участие в матче второго круга против китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай в связи с косметической процедурой на глазу Хаочин. Спортсменке удалили халязион — ячмень.

В следующем раунде представительницы Китая сыграют против дуэта Си Сувэй (Тайвань)/Элисе Мертенс (Бельгия)

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 9) — 0:0 отказ 2-й пары

Теннис
Вероника Кудерметова
0
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