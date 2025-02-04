Кудерметова сыграет с Бенчич во втором круге турнира в Абу-Даби

Определилась соперница россиянки Вероники Кудерметовой во втором круге турнира в Абу-Даби. Ею стала швейцарка Белинда Бенчич, которая в первом круге победила словачку Ребекку Шрамкову в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:1. Матч длился 2 часа 3 минуты. Абу-Даби (ОАЭ) Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:2, 3:6, 6:1