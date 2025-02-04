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Сегодня, 17:00

Кудерметова сыграет с Бенчич во втором круге турнира в Абу-Даби

Руслан Минаев
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Определилась соперница россиянки Вероники Кудерметовой во втором круге турнира в Абу-Даби.

Ею стала швейцарка Белинда Бенчич, которая в первом круге победила словачку Ребекку Шрамкову в трех сетах — 6:2, 3:6, 6:1. Матч длился 2 часа 3 минуты.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:2, 3:6, 6:1

Теннис
Белинда Бенчич
Вероника Кудерметова
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