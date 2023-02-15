Кудерметова сыграет с Гауфф в четвертьфинале турнира в Дохе

Сегодня, 17:35
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла американку Софию Кенин во втором круге турнира WTA 500 в Дохе (Катар).
Матч завершился со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут.
11-я ракетка мира Кудерметова 13 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету 210-й ракетки Кенин 1 эйс, 2 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.
В 1/4 финала турнира Кудерметова сыграет с еще один представительницей США Кори Гауфф.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 8) — София Кенин (США, WC) — 6:2, 7:5