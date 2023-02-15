Кудерметова сыграет с Гауфф в четвертьфинале турнира в Дохе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла американку Софию Кенин во втором круге турнира WTA 500 в Дохе (Катар).

Матч завершился со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут.

11-я ракетка мира Кудерметова 13 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету 210-й ракетки Кенин 1 эйс, 2 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.

В 1/4 финала турнира Кудерметова сыграет с еще один представительницей США Кори Гауфф.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 8) — София Кенин (США, WC) — 6:2, 7:5