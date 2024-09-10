Кудерметова сыграет с Осорио во втором круге турнира в Гвадалахаре

Определилась соперница россиянки Вероники Кудерметовой во втором круге турнира в Гвадалахаре. Ею стала колумбийка Камила Осорио, которая в матче первого круга обыграла американку Хэйли Баптист со счетом 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час 8 минут. Победительница матча Осорио — Кудерметова встретится с лучшей по итогам встречи Камилла Рахимова (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия). Гвадалахара (Мексика) Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Камила Осорио (Колумбия) — Хэйли Баптист (США) — 6:3, 6:2