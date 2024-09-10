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Сегодня, 07:00

Кудерметова сыграет с Осорио во втором круге турнира в Гвадалахаре

Руслан Минаев
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Определилась соперница россиянки Вероники Кудерметовой во втором круге турнира в Гвадалахаре.

Ею стала колумбийка Камила Осорио, которая в матче первого круга обыграла американку Хэйли Баптист со счетом 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час 8 минут.

Победительница матча Осорио — Кудерметова встретится с лучшей по итогам встречи Камилла Рахимова (Россия) — Виктория Азаренко (Белоруссия).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Камила Осорио (Колумбия) — Хэйли Баптист (США) — 6:3, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова

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