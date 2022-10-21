Кудерметова сыграет с Саккари в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре

Греческая теннисистка Мария Саккари пробилась в 1/4 финала турнира в Гвадалахарае. В трех сетах она выиграла у американки Дэниэлл Коллинз — 5:7, 6:3, 6:3.

В следующем раунде турнира Саккари встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла Елену Остапенко из Латвии.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мария Саккари (Греция, 4) — Дэниэлл Коллинз (США, 14) — 5:7, 6:3, 6:3