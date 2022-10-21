Кудерметова сыграет с Саккари в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре

Сегодня, 05:30
Греческая теннисистка Мария Саккари пробилась в 1/4 финала турнира в Гвадалахарае. В трех сетах она выиграла у американки Дэниэлл Коллинз — 5:7, 6:3, 6:3.
В следующем раунде турнира Саккари встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла Елену Остапенко из Латвии.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Мария Саккари (Греция, 4) — Дэниэлл Коллинз (США, 14) — 5:7, 6:3, 6:3