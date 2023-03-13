Кудерметова уступила Плишковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе уступила Каролине Плишковой из Чехии со счетом 1:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. На счету россиянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В 1/8 финала Плишкова встретится с Марией Саккари из Греции.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия, 17) — Вероника Кудерметова (Россия, 11) — 6:1, 7:5