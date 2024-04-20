Кудерметова в паре с Хаочин вышла в финал турнира в Штутгарте

Сегодня, 14:41
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин пробились в финал турнира в Штутгарте в парном разряде.
В полуфинальном матче спортсменки за 1 час 22 минуты одолели американку Бетани Маттек-Сэндз и китаянку Чжан Шуай со счетом 6:4, 6:3. Кудерметова и Хаочин за матч 2 раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 7.
Соперницами российской и тайваньской теннисисток в финале станут норвежка Ульрикке Эйкери и Ингрид Нил из США.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 922 573 долларов
Закрытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Бетани Маттек-Сэндз/Чжан Шуай (США/Китай) — 6:4, 6:3