Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:47

Кудерметова в паре с Мертенс вышла в финал Итогового турнира WTA

Анна Горшкова
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters
Telegram Новости

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в финал Итогового турнира WTA-2022.

В полуфинале девушки обыграли представительниц Нидерландов Дезире Кравчик и Деми Схюрс со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корту 56 минут.

В финале Итогового турнира WTA Кудерметова и Мертенс сыграют с Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой (Чехия).

Форт-Уэрт (США)

Турнир WTA WTA Finals Fort Worth

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 8) — 6:1, 6:1

Теннис
Вероника Кудерметова
1
Читайте также
«Он сломал мое эго, раздавил меня». Как Майкл Джексон взбесил Майка Тайсона, не узнав его
Валиева вдохновилась в родной Казани и показала характер. Крутое выступление чемпионки
WSJ: западные страны обсуждают возможные условия мирного соглашения России и Украины
Военный эксперт рассказал о сохраняющейся угрозе с харьковского направления
Украинские беженцы пожаловались на условия проживания в Болгарии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Соболенко в трех сетах обыграла Свентек и вышла в финал Итогового турнира WTA

Соболенко стала третьей теннисисткой, обыгравшей первых трех ракеток мира на одном турнир в 2000-х годах