Кудерметова в паре с Мертенс вышла в финал Итогового турнира WTA

Сегодня, 07:47
Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в финал Итогового турнира WTA-2022.
В полуфинале девушки обыграли представительниц Нидерландов Дезире Кравчик и Деми Схюрс со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корту 56 минут.
В финале Итогового турнира WTA Кудерметова и Мертенс сыграют с Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой (Чехия).
Форт-Уэрт (США)
Турнир WTA WTA Finals Fort Worth
Призовой фонд 5 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды, 8) — 6:1, 6:1