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Сегодня, 07:15

Кудерметова в паре с Мертенс вышла в полуфинал Итогового турнира WTA с первого места

Анна Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс с первого места вышли в полуфинал Итогового турнира WTA-2022.

В третьей игре группового этапа девушки обыграли канадку Габриэлу Дабровски и мексикану Джулиану Олмос со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.

Таким образом, Кудерметова и Мертенс одержали третью победу в группе Пэм Шрайвер и вышли в полуфинал турнира с первой строчки. Со второго места в 1/2 финала прошла пара Людмила Киченок и Елена Остапенко (Украина/Латвия).

Форт-Уэрт (США)

Турнир WTA WTA Finals Fort Worth

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Пэм Шрайвер

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 2) — 7:6 (7:5), 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
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Свентек с тремя победами вышла в полуфинал итогового турнира WTA