Кудерметова обыграла Ван Синьюй и вышла в третий круг турнира в Пекине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Пекине обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 3:6, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. На счету 27-летней россиянки 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей матча Диан Парри (Франция) — Джессика Пегула (США). Пекин (Китай) Турнир WTA China Open Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Ван Синьюй (Китай) — 3:6, 6:4, 7:5