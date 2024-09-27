Кудерметова обыграла Ван Синьюй и вышла в третий круг турнира в Пекине

Сегодня, 11:45
Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Пекине обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 3:6, 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. На счету 27-летней россиянки 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей матча Диан Парри (Франция) — Джессика Пегула (США).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Ван Синьюй (Китай) — 3:6, 6:4, 7:5