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Сегодня, 11:45

Кудерметова обыграла Ван Синьюй и вышла в третий круг турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото AFP
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Пекине обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 3:6, 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. На счету 27-летней россиянки 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей матча Диан Парри (Франция) — Джессика Пегула (США).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 32) — Ван Синьюй (Китай) — 3:6, 6:4, 7:5

Вероника Кудерметова

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