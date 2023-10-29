Кудерметова вместе с Хаддад выиграла парный турнир в Чжухае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Бразилии Беатрис Хаддад Майя стали чемпионками парного турнира в Чжухае Elite Trophy.

В финальном матче они обыграли японку Мию Като и Алдилу Сутджиади из Индонезии — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Для 26-летней Кудерметовой это второй титул в парном разряде в текущем сезоне и седьмой в карьере.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA WTA Elite Trophy

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Беатрис Хаддад Майя/Вероника Кудерметова (Бразилия/Россия, 1) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 2) — 6:3, 6:3