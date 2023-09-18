Кудерметова встретится с Бушар во втором круге турнира в Гвадалахаре

Канадская теннисистка Эжени Бушар в первом круге турнира в Гвадалахаре обыграла мексиканку Ренату Сарасуа со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету 29-летней канадки 5 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Во втором круге Бушар встретится с росссиянкой Вероникой Кудерметовой. Гвадалахара (Мексика) Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Эжени Бушар (Канада, WC) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:1, 7:6 (7:4)