Кудерметова встретится с Роджерс во втором круге турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка Шелби Роджерс в первом круге турнира в Чарльстоне обыграла соотечественницу Клэр Лью со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 31-летней американки 2 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. Во втором круге Роджерс встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Чарльстон (США) Турнир WTA Credit One Charleston Open Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Шелби Роджерс (США, WC) — Клер Лю (США, Q) — 6:1, 6:1