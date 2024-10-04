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Сегодня, 18:41

Кудерметова встретится с Самсоновой в полуфинале парного турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чао Хаочин из Тайваня в четвертьфинале турнира в Пекине обыграли Терезу Михаликову из Словакии и британку Оливию Николлс.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:3. На счету победительниц 2 эйса, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

В полуфинале Кудерметова и Хаочин встретятся с итальянкой Элизабеттой Коччаретто и россиянкой Людмилой Самсоновой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — 7:6 (7:5), 6:3

Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова

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