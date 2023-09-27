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Сегодня, 09:30

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Ана Горшкова
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото AFP
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Россиянка Вероника Кудерметова обыграла американку Кайлу Дэй во втором круге турнира WTA 500 в Токио — 6:3, 6:3.

Девушки провели на корте 1 час 27 минут.

На счету 19-й ракетки мира Кудерметовой ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. 96-я ракетка мира Дэй 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 1.

В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша, 1) — Маи Хонтама (Япония, Q).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Кайла Дэй (США) — 6:3, 6:3

Теннис
Вероника Кудерметова
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